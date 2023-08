Occitanie : la Grande boucle des cyclistes nus fait chauffer les préfectures

Après celle de la Haute-Garonne, la préfecture de l'Aveyron a interdit ce tour de France naturiste à bicyclette qui existe pourtant depuis longtemps.



C'est un mouvement mondial qui existe depuis près de 20 ans "dans une trentaine de pays et dans plus de 200 villes", le World naked bike ride, entendez par là la course mondiale cycliste nue, a été lancée dans sa version française en 2019, sans avoir pu aller à son terme. Depuis, "nous avons pu circuler librement à Rennes en 2020, 2021 et 2022. On a aussi fait Lyon, l'an dernier, sans restriction", raconte à Midi Libre le président du Mouvement naturiste, Jean-François Feunteun, organisateur de l'événement.

Sous le slogan "Un cycliste nu est un cycliste vu", ce tour de France 2023 (le deuxième en version Tour) a commencé à Nantes le 6 août (avec deux personnes interpellées et cinq contraventions) et doit arriver à Paris, le 24 août avec 11 étapes.

Exhibitionnistes ?

Dont Millau, le mardi 15 août. "La maire de Millau s'y est opposée", précise le président, peu refroidi par les interdictions préfectorales. Qui pleuvent comme dans un été breton. Les trois premières étapes de l'édition 2022 avaient elles aussi été interdites par les préfectures d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et de Charente-Maritime, rappelle 20 Minutes, les préfets s'en référant pour cela à l’article 222-32 du Code pénal qui punit d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende "l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public". En tout, une dizaine d'interdictions préfectorales ont frappé cette édition, à l'origine prévue en 16 étapes. "On veut nous imposer un ordre moral, celui de la fin du XIXe siècle qui nous renvoie à l’article de loi sur l’atteinte à la pudeur, abrogé en 1994. L’interdiction est illégale, car elle ne respecte pas les règles de droit en France, ni à l’échelle européenne", répond Jean-François Feunteun à France 3. "Notre objectif est d’attirer l’attention sur des enjeux de sécurité routière et écologiques. Notre action est un moteur d’expression.On ne peut pas parler d’exhibitionnisme s’il y a un message derrière", assure-t-il à La Dépêche du Midi.

A Millau et Toulouse, c'est non... aussi

Cette édition 2023 aura elle aussi déjà essuyé bien des interdictions préfectorales : après Nantes, La Rochelle et Bordeaux, c'est la préfecture de la Haute-Garonne qui a interdit ce jeudi 10 août que la manifestation passe par Toulouse. Ce vendredi 11 août, la vingtaine de cyclistes de cette "Grande boucle" naturiste (sur les étapes, ils sont rejoints par des sympathisants, jusqu'à 200 personnes) n'en démordaient pas et roulaient sur les routes du Gers en direction de la Ville rose. Ce même jour, le préfet de l'Aveyron brandissait à son tour le fameux article 222-32, "qui est inséré dans un chapitre qui ne concerne que les agressions de nature sexuelle" selon le Mouvement naturiste, pour interdire la manifestation à Millau le mardi 15 août. Mais Jean-François Feunteun l'assure, "on sera sur place à Millau, pour manifester notre désaccord". Rendez-vous donc à 9 heures, sous le pont du Larzac.

Entretemps, ce tour de France des cyclistes nus doit passer à Narbonne (Aude) ce dimanche 13 août, puis, après Millau, à Clermont-Ferrand le jeudi 17 août. Mais rien n'est moins sûr : si le soleil est actuellement au beau fixe et les températures largement estivales, du côté des préfectures en revanche, on ne se découvre pas d'un fil...