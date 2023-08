Campagnac. Slam à la volée !

Tout récemment, en fin d’après-midi, les personnes déambulant près de la piscine ont pu assister à la prestation de Simon Piris, Nomis de son nom d’artiste, consistant à improviser des slams sur des mots proposés au hasard par le public.

Pour animer sa prestation, Nomis avait installé une dizaine de jeux en bois sur lesquels le public a testé ses aptitudes à la fois de manipulation et d’adresse comme la meule, le rapid billes, le passe trappe et l’imprononçable weykuck, ou bien de réflexion comme le pont de singe.

Les gagnants devaient alors proposer un mot au hasard pour arriver à une liste de 10 mots plus improbables les uns que les autres.

À partir de là, une personne adulte était désignée comme récipiendaire du texte de l’improvisation et comme Simon fréquente Campagnac depuis sa plus tendre enfance ce ne fut pas difficile de trouver un cobaye avec qui il pourrait plaisanter. Sur une musique rythmée Nomis enchaînait alors un slam ou un rap et utilisait tous les mots proposés. Bien que cette prestation rappelle les compositions de Grand Corps Malade, elle en diffère par son aspect d’improvisation totale, arrivant à faire des rimes avec un texte cohérent. Une belle performance pour le plus grand plaisir des spectateurs.