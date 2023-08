Exposition : Guy Sounillac met en lumière le plateau de l’Aubrac

Guy Sounillac revient exposer à Argences-en-Aubrac pour y présenter, jusqu'au 20 août, trente-trois toiles. Histoire de monter en degré cet été et de croiser en pointillé les quatre saisons sous les auspices du plateau.

La dernière fois que l’on avait croisé Guy Sounillac, c’était en guide sur les terres ocre du fer servadou à l’occasion d’un bel ouvrage sur la "Balade d’un peintre dans le vignoble de Marcillac". Confinement terminé, le voilà libéré et reparti sur les grands espaces du plateau de l’Aubrac qu’il aime tant. Guy Sounillac a planté son chevalet, un peu partout, y compris en Viadène, moins aride, pour jouer avec les contrastes à la lisière des bois avec la lumière. Sa quête éternelle. Il propose trente-trois toiles à découvrir jusqu’au 20 août, dans les locaux de la médiathèque d’Argences-en-Aubrac.

Le retour au figuratif

Comme on revient toujours à ses premiers amours, ce peintre décorateur est revenu au figuratif, à la source, aux sensations que procure la nature. Avec en signature, son élégant pointillisme qui sublime l’Aubrac par sa luminosité, aux quatre vents et aux quatre saisons. Un voyage immobile où l’être est un grain, un point, fondu dans la nature et figé dans le temps. Guy Sounillac fait partager un bout d’éternité, ce serait un comble de ne point en profiter.



Exposition à la médiathèque d'Argences-en-Aubrac, ouvert mardi de 17 h 30 à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.