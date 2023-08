Mémoire des sols : une expérience partagée dans le Bassin decazevillois

Le designer Laurent Godart et le céramiste Chinh Nguyen ont proposé une expérimentation participative autour de leur projet "Mémoire des Sols en Pays Noir", avec une étape au musée de l’ASPIBD à Decazeville.

Croisant un travail de collecte de matériaux naturels avec la rencontre d’acteurs du territoire, ce projet vise à questionner les relations intimes qui unissent les hommes à leur environnement. Du carbonifère à nos jours, de la paysannerie à l’exploitation du charbon, ce projet tente de faire émerger de nouvelles formes de récits patrimoniaux portés par des objets mis en œuvre dans les champs de la céramique contemporaine et réalisés à partir des matières collectées localement.

Cette expérience a été partagée avec un petit groupe intergénérationnel curieux du projet. Un parcours original a été organisé sur trois jours. La première étape les a amenés à Cransac dans la forêt de la Vaysse. Il s’agit de découvrir la résilience des lieux dans un paysage qui a été exploité par les hommes à la révolution industrielle. Pendant cette promenade sur le parcours de randonnée balisée, le groupe a opéré un relevé botanique par une collecte de végétaux et de quelques minéraux.

Puis, direction d‘un tout autre site : la grotte de Foissac. La visite de la grotte a été effectuée dans des conditions exceptionnelles avec l’un de ses découvreurs, Alain du Fayet de la Tour. Haut lieu d’activité céramique et d’exploitation d’argile de fond pour la construction d’habitations vernaculaires au Chalcolithique, la grotte a elle aussi, en un autre temps, été un lieu d’extraction.

Une terre déjà travaillée il y a 5 000 ans

Après la visite, le groupe a été invité à travailler en croisant les collectes de végétaux et une argile locale qui avait été préalablement raffinée pour l’occasion. Après trois heures d’atelier, les premières empreintes, traces des végétaux actuels collectés sur le parcours de Cransac rencontrent la terre que les hommes du chalcolithique ont travaillée il y a 5 000 ans…

Pour boucler cette expérimentation, le groupe avait rendez-vous au musée du patrimoine minier et industriel de Decazeville, géré par l’ASPIBD. Accompagné de deux narrateurs exceptionnels du Pays Noir : René Tomczak et d’André Romiguière, le groupe a eu l’occasion de découvrir les collections du musée avec le duo qui a été intarissable sur la mémoire des acteurs historiques et de la vie des habitants du bassin.

Le groupe et les visiteurs du musée ont pu également découvrir une sélection des expérimentations céramiques de Laurent Godart et Chinh Nguyen réalisés depuis deux ans à partir de ressources collectées localement : objets produits en terre à brique collectée à Cambouroux, surfaces réalisées à partir de roches de la Découverte, pièces en terres sigillées produites à partir d’argile de Montmurat et inspirées des collections gallo-romaines exposées à Firmi… Une expérience à renouveler.