Aveyron : le château de Pagax pris d'assaut... par les travaux

Christian Dessalles poursuit la rénovation du château de Pagax entamée il y a quelques années. Le propriétaire fait le point sur ce chantier hors normes.





Où en sont les travaux ?

La phase 1 correspondait aux travaux et au budget prévus dans notre dossier « Mission Bern ». Cette phase est désormais terminée. Elle consistait en la réfection complète de la façade Renaissance et ses deux tours. Près de 300 000 € ont été nécessaires pour cette phase 1, mais quel soulagement de voir cette façade sécurisée pour plusieurs décennies.



Et ceux à venir ?

Depuis maintenant près d’un an, nous travaillons sur la phase 2. Les travaux n’ont pas encore débuté mais nous espérons un démarrage pour le premier semestre 2024. Cela concerne la reconstruction totale de la tour de l’escalier ainsi que de la courtine (façade Ouest) reliant les deux tours. Le montant des travaux s’élève à 750 000 euros et nous avons obtenu l’accord de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) en novembre dernier qui nous autorise cette phase 2. Maintenant, il faut monter le dossier du permis de construire ainsi que ceux des demandes de subventions. Cette phase d’étude est primordiale pour la réussite de ces travaux mais nécessite un délai plus long que je le pensais.

Quels sont les financements et aides dont vous disposez ?

Le financement reste le nerf de la guerre. Sur cette phase 2, la DRAC et le ministère de la Culture viennent nous épauler et sûrement le département de l’Aveyron et la région Occitanie comme ce fut le cas pour la phase 1. Mais le budget est loin d’être bouclé avant de commencer les travaux. Nous pensons solliciter des subventions au niveau de l’Europe voire auprès de fondations étrangères telles que la French Heritage Society ou autres. Mais notre principal support reste la campagne de mécénat en cours gérée par la Fondation du Patrimoine et dédiée à Pagax.

On peut y accéder en ligne sur le site fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-pagax-a-flagnac. Les dons sont défiscalisés à hauteur de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises. Pour notre projet, c’est un réel pilier du financement. Les mécènes peuvent se rendre aussi sur notre site (chateau-de-pagax.com), ils pourront également adhérer à l’association des Amis du château de Pagax, voire parrainer un cep de vigne !