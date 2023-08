Onet-le-Château. Les loupiots étaient aux Rousselleries

Tandis que les plus grands (les Kilimandjaro et les Springbocks) se régalaient au parc de Vabre, avec un grand jeu, style "Koh-Lanta" pour terminer de la plus belle des façons cette 2e semaine aoûtienne, les plus petits (les Ouistitis et les Diables de Tasmanie) sont partis en bus vers le lac des Rousselleries. Et le soleil ne s’étant pas fait priver pour les accompagner, ils ont profité au maximum des jeux d’eau et des parties de fous rires qui n’ont pas manqué de suivre, mais aussi de l’incontournable baignade (avec les brassards). On l’aura compris, pour tous les enfants du centre de loisirs de la MJC, c’était une journée pleine nature qui a été particulièrement appréciée des petits vacanciers !