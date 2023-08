Argences en Aubrac. Une jolie exposition d’artistes locaux

Est en cours dans la charmante église de Rives où plusieurs artistes, locaux et venant d’un peu plus loin présentent peintures et sculptures sur bois sur des thèmes très diversifiés, allant du portrait, à l’Afrique, en passant par l’Aubrac et les paysages et natures mortes. Une exposition fraîche qui a pour ambition d’animer l’église de Rives.

Mise en place par l’association "Les amis de l’église de Rives" qui a déjà organisé un concert très apprécié avec les Cantaïres de l’Aubrac dans l’église au mois de juillet et fait don d’un magnifique vitrail en façade représentant Charles de Foucauld dans le désert, en hommage à la petite Sœur Annie de Jésus, originaire de Rives.