Ça va fort avec le point info seniors sur le Nord-Aveyron

Le Point Info Séniors porté par le Département et animé par la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène, organise plusieurs animations à l’automne.

Prévention routière, alimentation, aquagym, ateliers mémoire… Les thématiques sont variées pour les seniors (à partir de 60 ans) de septembre à novembre, sur inscription.

Prévention routière :

Jeudi 21 septembre, de 9 h à 16 h, une journée "prévention routière" se tiendra à Saint-Amans-des-Côts. Au programme : remise à niveau du code de la route, atelier visiotest, audiomètre, conduite avec auto-école… Inscription obligatoire avant le 15 septembre.

Cours d’aquagym gratuits :

À Pleau (Brommat), les mardis 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, et 17 octobre, cours d’aquagym à l’espace Natura. De 11 h à 11 h 40, maillot de bain et bonnet de bain obligatoire. Transport possible.

Ateliers mémoire :

Les vendredis 20 octobre, 27 octobre, 17 novembre et 24 novembre, de 10 h à 12 h à Laguiole et de 14 h à 16 h à Saint-Amans-des-Côts, se tiennent des ateliers mémoire animés par un intervenant de l’association Brain Up. La thématique ? "Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir". Au cours de cet atelier, vous apprendrez les méthodes et les techniques pour entraîner et préserver votre mémoire. Places limitées.

Semaine du goût :

Le jeudi 12 octobre de 10 h à 12 h et le vendredi 13 octobre de 10 h à 14 h, à Sainte-Geneviève-sur-Argence (Argences-en-Aubrac), dans le cadre de la semaine du goût, des animations autour de l’alimentation. Au programme : informations sur une alimentation équilibrée, atelier cuisine et repas partagé sur le thème "cuisiner avec un petit budget", animé par la diététicienne Aurélie Ladoux. Transport possible, nombre de places limitées.

Inscriptions au 06 33 37 54 08.