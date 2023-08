CARTES. Canicule, orages et risque de grêle : 60 départements en alerte dont 9 en Occitanie ce lundi

La canicule s'installe sur le Rhône et en Savoie, avec désormais 5 départements en vigilance orange, alors que des orages localement violents pourront éclater sur le Massif central.

C'est parti pour une nouvelle semaine qui devrait être toujours aussi chaude, notamment sur les Alpes et la vallée du Rhône au niveau de Lyon où les températures resteront plusieurs jours au-dessus des 30°C. Cinq départements seront en vigilance orange canicule ce lundi 14 août :

Rhône

Ain

Haute-Savoie

Savoie

Isère

L'Ardèche et la Drôme restent en vigilance jaune canicule, auxquels viennent s'ajouter les Pyrénées-Orientales, où un effet de foehn pourra faire localement grimper les températures jusqu'à 39°C.

60 départements mentionnés par Météo France dans le cadre de vigilances pour les orages et la canicule, ce lundi 14 août 2023.

Risques d'orages et de grêle

Ces fortes chaleurs en flux sud-ouest sont susceptibles d'entraîner à l'avant du front chaud des orages sur le Massif Central et le Grand Est, prévoit Météo France. Au total 60 départements ont été placé en vigilance jaune canicule et/ou orages pour ce lundi.

Les épisodes orageux éclateront surtout en début de soirée, vers 18 heures, après des riques d'orages entre 9 et 12 heures dans les départements de l'est. Dans le Massif Central, la Corrèze, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier, mais aussi le Lot, pourraient connaître des chutes de grêle.

Ces risques d'orages concernent une épaisse ligne allant du sud-ouest au Grand-est, en évitant le littoral méditerranéen, la Corse et le Nord-Ouest de la France.

Des orages, et même de la grêle attendus ce lundi en tout début de soirée. Repro CP - Météo France

L'Occitanie concernée

Huit départements d'Occitanie ont été placés en vigilance jaune pour les orages :

Lozère

Aveyron

Lot

Tarn-et-Garonne

Gers

Hautes-Pyrénées

Tarn

Haute-Garonne

Si ces orages auront pour effet de faire baisser les températures en milieu de semaine, l'humidité qu'ils auront laissé dans l'air pourront contribuer à une nouvelle hausse des températures, notamment sur le département du Rhône où les températures retrouveront les 35°C, et globalement sur tout le sud de la France en deuxième partie de semaine, prévoit Météo France.

Quant aux Pyrénées-Orientales, elles sont en vigilance jaune, mais pour la canicule.