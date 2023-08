Vigilance jaune orages en Aveyron : la préfecture appelle à la prudence, ce lundi

Après plusieurs jours de chaleur, les orages sont de retour en Aveyron, placé en vigilance jaune, ce lundi 14 août 2023. La préfecture a appelé à la vigilance.

Le début du week-end prolongé de l'Assomption avait apporté des températures estivales en Aveyron. Comme annoncé par Météo France, la situation se gâte en ce début de semaine.

Vigilance jaune orages ce lundi 14 août

En cette veille du 15 août, 56 départements de l'Hexagone ont été placés en vigilance jaune ou orange pour les orages. Cinq sont mentionnés pour la seconde couleur, dont deux en Occitanie : le Lot et le Tarn-et-Garonne. L'Aveyron, lui, est en jaune, comme six autres territoires occitans : la Lozère, le Tarn, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gers.

Une grande partie de la France est mentionnée dans le cadre d'une vigilance pour les orages, ce lundi 14 août 2023. Météo France - Capture d'écran

Prudence en Aveyron

Dans un message diffusé ce lundi, la préfecture de l'Aveyron parle d'une "situation météorologique à surveiller pour un risque d'orages violents", et rappelle que ceux-ci "se déclenchent sur l'ouest du Massif central en fin de journée ou soirée".

Les services de l’Etat évoquent, d'abord, "des amas peu mobiles pendant quelques heures et engendrent ainsi des lames d’eau pouvant atteindre 30 à 50 mm". Avant d'autres orages, "plus mobiles", dans la seconde partie de la nuit, "apportant 15 à 30 mm supplémentaires".

La préfecture de l'Aveyron indique que sur l'ensemble de la nuit, "les cumuls peuvent ainsi atteindre 70 à 80 mm ponctuellement. Le risque vaut surtout pour le Rouergue".

Vigilance dès 18 heures

La vigilance jaune orages pour l'Aveyron démarrera à 18 heures. Selon Météo France, un risque de grêle est présent dans le nord du département, ce lundi soir, et notamment du côté de Villefranche-de-Rouergue et d'Entraygues-sur-Truyère.