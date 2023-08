CARTES. Après la chaleur, les orages de retour en Aveyron pour finir ce week-end du 15 août ?

Le week-end prolongé du 15 août a commencé avec de la chaleur en Aveyron. Mais selon Météo France, celui-ci se finira par un passage orageux dans le département.

Un soleil rayonnant et un thermomètre qui franchit la barre des 30°C : la première partie de ce week-end prolongé du 15 août a offert une météo rayonnante en Aveyron, comme dans une grande partie de la France. Mais la seconde moitié de cette séquence pourrait être moins joyeuse...

Des perturbations lundi...

Selon Météo France, les perturbations vont arriver lundi 14 août en Aveyron. La matinée sera nuageuse dans le sud du département, et quelques averses vont, quant à elles, toucher le nord. Le thermomètre grimpera à 33°C à Villefranche-de-Rouergue, 32°C à Entraygues-sur-Truyère et 31°C à Espalion. Dans le reste du département, la température sera en dessous des 30°C.

Les maigres perturbations du matin se transformeront, toujours selon les prévisions de Météo France, en atmosphère bien plus électrique dans la soirée. Toute la moitié nord de l'Aveyron, jusqu'à La Salvetat et Rodez, sera touchée par des orages, avec même un risque de grêle dans plusieurs communes du territoire aveyronnais.

Les orages seront de retour en Aveyron, lundi 14 août 2023, dans la soirée. Météo France - Capture d'écran

... et mardi également ?

Après une nuit pluvieuse dans le nord du département et des orages toujours présents du côté de Villefranche-de-Rouergue, la matinée du mardi 15 août sera encore perturbée. Ces mêmes orages sont annoncés du côté d'Entraygues-sur-Truyères et Laguiole alors que des averses sont prévues à Villefranche-de-Rouergue, La Salvetat et Espalion.

La matinée du mardi 15 août sera perturbée, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Si de nouvelles averses persisteront dans l'ouest du département durant l'après-midi, de belles éclaircies animeront l'Aveyron, avec des températures toujours en légère baisse par rapport à la veille, le mercure atteignant "seulement" les 30°C à Espalion, Millau et Saint-Affrique.