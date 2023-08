Météo : pourquoi le nord de la France connaît un été pourri alors qu'il fait excessivement chaud au sud ?

Ce mois de juillet 2023 n'a pas été vécu de la même façon dans le nord ou le sud du pays.

Le nord et le sud de la France n'ont pas connu le même mois de juillet 2023, malgré un mois de juin "remarquablement ensoleillé et chaud", rapporte Météo France. Le temps pluvieux en plein été qui a occupé dans la moitié nord du pays "n'a pas été observé depuis longtemps", il faut remonter à 2001 pour retrouver des cumuls plus importants. Localement, la Normandie et la Bretagne "n'ont jamais connu une séquence aussi pluvieuse depuis 1958".

La faute, entre autres, aux dépressions Patricia et Antoni qui ont porté des orages et de l'air frais des jours durant. "Le mois de juillet débutait généralement sous le soleil et avec des températures de saison (un épisode de chaleur s’était même installé et avait bien débordé sur le nord du territoire). Néanmoins, à partir de la deuxième/troisième décade, les niveaux ont commencé à chuter en lien avec le courant perturbé qui envahissait le nord du pays".

Les températures sont dès lors passées en dessous des normales de saison. "Pour Paris, cela fait depuis le 23 juillet que le mercure n’atteint pas sa normale l’après-midi (~26 °C) et la capitale n’a pas atteint les 35 °C depuis le début de l’été, un seuil pourtant bravé de plus en plus fréquemment depuis 2009, avec pour seule exception 2021 et 2023...pour l’instant".

Mais comme le rappelle Météo France, "l'été météorologique dans sa globalité, qui commence à partir du 1er juin, reste excédentaire pour toutes les régions de la moitié nord porté par un mois de juin remarquablement ensoleillé et chaud".

Vagues de chaleur successives au sud

À l’inverse, un dôme de chaleur s'est installé dans le sud-est, conservé dans une masse d'air très chaude. "Sur les régions méditerranéennes, la chaleur a été persistante avec des épisodes caniculaires et des nuits tropicales fréquentes (température minimale supérieure à 20 °C), notamment sur la Côte d’Azur et la Corse. Ainsi, sur un large quart sud-est du pays, la température en moyenne sur le mois dépasse la normale jusqu’à +3 °C localement".

La Corse a notamment connu une vague de chaleur de 18 jours, la deuxième plus longue derrière 2003, quand deux vagues de chaleur successives ont concerné la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur quand du côté de l'Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, il a été observé une vague de chaleur de plus de 10 jours.

"En moyenne sur le pays, la pluviométrie du mois de juillet 2023 est déficitaire d’environ 10 %. L’assèchement des sols s’est le plus souvent poursuivi durant le mois de juillet, sauf sur un large quart nord-ouest. Ainsi, malgré les disparités régionales, en moyenne sur la France, l’indice d’humidité des sols est conforme à la normale pour un 30 juillet".