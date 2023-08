CARTES. La canicule s'étend dans le sud de la France, 28 départements dont 7 d'Occitanie en vigilance ce jeudi

Les températures poursuivent leur hausse ce jeudi 17 août.

De plus en plus chaud. L'épisode de chaleur ne débute qu'à peine sur la France et déjà les températures dépassent allègrement les 30°C sur le sud de la France. Conséquence, pour cette journée de jeudi 17 août 7 départements sont placés en vigilance orange pour la canicule (les "habituels" Rhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie et Isère plus la Loire et la Haute-Loire) et 21 autres sont en vigilance jaune, dont 7 en Occitanie :

Aveyron

Lozère

Lot

Tarn-et-Garonne

Tarn

Haute-Garonne

Gers

28 départements en vigilance canicule. repro CP - Météo France

43 départements en vigilance jaune orages

Avec ce temps chaud et lourd (frôlant déjà par endroits les 40°C), les risques d'orages demeurent en vigilance jaune pour 43 départements du sud-ouest à l'est de la France, avec un risque prédominant pour la région Grand-Est et l'Île-de-France.