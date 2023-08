Des températures "au-dessus de 34°C" : l'Aveyron en vigilance jaune canicule, alerte la préfecture

Cette vigilance jaune prend effet ce jeudi 17 août à partir de midi. Et pourrait passer à l'orange en cours de journée.





Des températures qui vont s’élever "au-dessus du seuil de référence" (soit 19°C la nuit et 30°C le jour) pendant 3 à 5 jours : la préfecture de l'Aveyron annonce dans un communiqué le passage du département en vigilance jaune pour la canicule à partir de ce jeudi 17 août à midi, "sans qu’il ne soit exclu un passage en vigilance orange dans la journée".

Voici les températures qui devraient être observées durant les trois prochains jours :

Jeudi 17 août :

30°C sur le Larzac ;

34°C sur le secteur saint-affricain et ruthénois ;

37°C sur le secteur villefranchois.

Vendredi 18 août, la chaleur commence à s'accentuer :

35°C sur le secteur ruthénois ;

jusqu'à 38°C sur le secteur villefranchois.

Samedi 19 août, la chaleur s’accentue un peu plus encore :

35 à 36°C sur le secteur ruthénois

35°C sur le secteur millavois

jusqu'à 38°C sur le secteur villefranchois.

Les températures nocturnes moyennes devraient être légèrement au-dessus du seuil de référence, avec notamment 20°C sur le secteur ruthénois.

La préfecture de l'Aveyron recommande tout une liste de précautions à prendre durant ces jours de canicule, nottament pour les personnes à risque tels que "les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées" :

• Buvez de l'eau plusieurs fois par jour

• Continuez à manger normalement.

• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.

• Ne sortez pas ou le moins possibleaux heures les plus chaudes (11h-21h).

• Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers.

• Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour.

• Limitez vos activités physiques et sportives.

• Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

• Si vous avez dans votre entourage des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. • Si vous avez besoin d’aide, appelez votre mairie.