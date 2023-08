Chaleur : il y a 36 ans, la station météo de Rodez enregistrait la température la plus élevée de son histoire

La seconde partie du mois d'août 2023 démarre par un coup de chaud à Rodez. Comme un symbole, c'est le 16 août 1987 que la température la plus élevée a été enregistrée dans la station ruthénoise.

Comme une grande partie de la France, Rodez va vivre un début de deuxième partie du mois d'août très chaud. Les températures vont augmenter pour atteindre un point culminant durant le week-end des 19 et 20 août. Mais le mercure affichera déjà des valeurs élevées ce 16 août. Comme un symbole.

Retour... 36 ans en arrière

Selon les données fournies par Météo France, c'est ce jour-là que la station météo du Piton a connu la valeur la plus chaude son histoire. Pour rappel, celle-ci se situe très exactement au niveau de l'aéroport de Rodez. Le 16 août 1987, elle a enregistré une température de 38,9°C, au plus fort de la journée. Jamais le thermomètre n'avait affiché un tel chiffre dans cette station de Météo France.

38,9... deux fois !

Ce record absolu, le 16 août le partage avec une autre date, beaucoup plus récente. La station avait également noté une température de 38,9°C le 27 juin 2019, à l'occasion d'un début d'été qui s'était montré caniculaire sur une grande partie de la région Occitanie.

1987 devant 2003 à Rodez

Autre point marquant de cette date du 16 août 1987, elle devance donc, selon Météo France, les valeurs d'août 2003. Un mois marqué par un épisode caniculaire inédit et encore historique en France. L'année 1987 est d'ailleurs mentionnée dans un autre record, sur la station de Rodez. Celui de la température la plus haute pour un mois de septembre : 34,4°C, le 18 du mois... en 1987.

Et pour 2023 ?

Revenons au présent. La température va poursuivre sa montée en puissance à Rodez, dans les prochains jours de ce mois d'août 2023. Météo France annonce des maximales à 32°C de mercredi, 34°C jeudi et vendredi, et même jusqu'à 36°C samedi. Les prévisions plus lointaines, donc à observer avec un peu plus de prudence, tablent sur un mercure à 37°C, lundi 21 et mardi 22 août !