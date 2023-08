Vague de chaleur à venir en France : les températures vont fortement grimper à Rodez et en Aveyron

Les maigres perturbations à l'approche du 15 août n'auront été que passagères : le thermomètre va de nouveau remonter en flèche à Rodez et en Aveyron.

Une vigilance jaune orages a touché l'Aveyron dans la soirée du lundi 14 août 2023. Ces perturbations qui ont surtout impacté le nord du département sont déjà derrière : la vague de chaleur qui attend la France n'épargnera pas le territoire aveyronnais.

Jusqu'à 36°C au Piton

Selon les prévisions de Météo France, les températures maximales vont être particulièrement élevées cette semaine à Rodez. 31°C mercredi 16 août, 34°C le lendemain, avant quelques nuages vendredi et 33°C au compteur, accompagnés de rafales de vent à 45 km/h.

Le thermomètre va rester régulièrement au dessus des 30°C à Rodez. Météo France - Capture d'écran

Si l'indice de confiance est moins élevé pour la fin de la semaine, du fait du délai entre les prévisions et les jours analysés, Météo France planche sur une nouvelle hausse des valeurs à Rodez : 34°C samedi et surtout 36°C dimanche et lundi !

Le thermomètre continuera de grimper à Rodez, pendant le week-end. Météo France - Capture d'écran

Même scénario en Aveyron

Le scénario pour la semaine sera le même en Aveyron, avec des éclaircies mercredi et vendredi, mais un grand soleil durant les autres jours. Et un thermomètre qui affichera déjà 32°C du côté de Villefranche-de-Rouergue et Espalion, puis 34°C dans ces mêmes communes vendredi.

Déjà des températures élevées en Aveyron, jeudi 17 août 2023. Météo France - Capture d'écran

Et comme à Rodez, le week-end sera très, très chaud sur l'ensemble du département. C'est toujours à Villefranche-de-Rouergue et Espalion que le mercure offrira les valeurs les plus fortes (35°C), avant d'aller jusqu'à 37°C, dimanche et lundi, dans de nombreux secteurs du département, de Nant jusqu'à Millau en passant par Saint-Affrique ainsi qu'Espalion.