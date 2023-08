Gabriac. L’association mémoire et patrimoine s’active autour du calvaire

Une nouvelle association est née sur la commune de Gabriac : mémoire et patrimoine gabriacois dénommée (MPG12).

Après quelques saisons de nettoyage d’une partie des fontaines de la commune, les membres de l’association et ses bénévoles ont entrepris cette année le nettoyage des 12 chapelles présentes sur le chemin qui monte au calvaire de Gabriac et la mise en place d’un affichage photos et textes informatifs qui pourra être vu par tous les visiteurs qui se rendront à la messe traditionnelle au calvaire ce jour, mardi 15 août à 10 h 30.

Après la messe, pour renouer avec la tradition et passer un moment convivial, un pique-nique participatif est proposé à la fontaine du Fanc, située entre Gabriac et Ceyrac. Que chacun apporte victuailles salées, sucrées, boissons, couverts, chaises et bonne humeur.