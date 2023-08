Onet-le-Château. Un moment de nature et de découverte avec les sentiers de randonnées de la commune

Pourquoi ne pas profiter de ce jour férié, des vacances ou de ces températures estivales, pour partir à la rencontre du patrimoine qui se dévoile au gré de l’une des randonnées pédestres (sans oublier la nano-promenade, dont nous avons déjà parlé récemment) proposées sur notre commune.

Soixante-dix kilomètres déclinés en six circuits balisés, avec des variantes plus longues pour les plus "accrocs", mais toujours accessibles à tous, puisque variant entre cinq et douze kilomètres. Une façon ludique de passer un bel après-midi familial ou entre amis, en (re) découvrant le riche patrimoine architectural local.

Ils vous permettront, au gré de vos envies ou de votre forme physique, de flâner du côté du Moulin de Cantaranne avec le premier circuit, ou de lambiner sur le chemin des Causses, en partant des Vignes, pour le deuxième. Si vous choisissez le troisième circuit, il vous conduira sur la route des Crêtes, par la route de Saint-Mayme et sa jolie petite église. Quant au quatrième, il vous suggère de découvrir les puechs, au départ des Costes-Rouges, avec une variante jusqu’à Flars et Puech Baurès, pour une belle pause photo à la tour et ses fenêtres à meneaux. La route des châteaux est sur le cinquième circuit, au départ du château de Fontanges vers le château de Floyrac et celui de Labro. C’est un joli chemin entre le château de Labro et celui d’Onet-Village, qui en est la variante et en fait, la plus longue balade (12,5 kilomètres). Enfin, le sixième circuit vous guide, au départ de la petite église de Saint-Martin-de-Limouze, pour rejoindre Capelle, le château d’Is, puis Limouze, soit une randonnée d’une dizaine de kilomètres.

Si vous voulez en savoir plus sur ces promenades, le dépliant détaillant les six circuits est disponible en mairie ou téléchargeable sur www.onet-le-chateau.fr.