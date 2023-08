Aveyron : le groupe scolaire de Bezonnes flambant neuf sera livré à la rentrée... de Toussaint

La rentrée de septembre n'en sera pas impactée.



La municipalité a envisagé au cours de son mandat l’agrandissement de l’école de Bezonnes, commune de Rodelle. Le projet qui a été retenu porte sur une extension d’environ 330 m², comprenant notamment une salle de classe de plus de 50 m², un bureau de direction, une salle pour le personnel, des sanitaires, une salle de restauration de 130m², un local cuisine (office-buanderie-laverie), un local technique, enfin, à l’extérieur, les espaces verts agrémentent la réalisation de ce groupe scolaire.

Le coût de ce projet (marché, plus maîtrise d’œuvre et achat terrain) s’élève à 1 088 183,89 € TTC.

Pour réaliser cet important investissement, la commune a contracté un emprunt de 500 000 €. Des aides financières ont été attribuées par l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), d’un montant de 395 582,40 € et par le Département de l’Aveyron à hauteur de 135 508 €. Les effectifs prévisionnels à la rentrée de septembre 2023 se portent à 90 élèves. L’accueil de loisirs périscolaire est financé par la mairie et la gestion a été confiée au Centre Social Bozouls-Comtal, pour une cantine ouverte de 12 h-13 h 45 ; une garderie du matin de 7 h 30-8 h 45 et celle du soir : 16 h 30-19 h 80 élèves prennent le repas du midi et la garderie accueille 50 élèves.

La création d’un espace restauration sur place permettra de libérer les locaux de la Maison du Causse qui pourront ainsi être mis à disposition des associations ; ce qui permettra, entre-autre, au Foyer Rural de Rodelle d’y exercer ses nombreuses activités.

Sauf imprévu, le nouveau bâtiment devrait être utilisé par les enfants dès le retour des vacances de Toussaint 2023.