Luc-la-Primaube. Cinq podiums lors des individuels districts

Le dimanche 23 juillet étaient organisés les individuels districts quilles de huit à Naucelle pour le district Céor-Lagast.

Douze licenciés séniors hommes et féminines ont défendu les couleurs du Sport Quilles primaubois. Pour les séniors hommes, Luc est monté sur la troisième marche du podium et Philippe a terminé second.

Pour les féminines, en catégorie JA, Magali se classe troisième. En catégorie JB, Laurie finit seconde et Geneviève monte sur la première marche du podium. Les autres licenciés se sont tous classés dans le top 10 de leur catégorie. Bravo à tous. Une belle journée ensoleillée et conviviale pour le club. Et pour terminer la saison, le Sport Quilles Primaubois organisera une journée conviviale et de détente en septembre, histoire de prolonger tous ces bons moments.