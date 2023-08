Luc-la-Primaube. La commune reconduit le dispositif Conseiller Numérique France Service

La commune qui avait adhéré au dispositif Conseiller Numérique France Services proposé par l’État, a bénéficié d’une convention de subvention pour une durée de 2 ans du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

Le bilan des actions menées sur ces 2 ans par le conseiller numérique étant très satisfaisant avec plusieurs ateliers programmés tous les jours de la semaine soit en collectif, soit en individuel, le conseil municipal a approuvé le renouvellement de l’adhésion de la commune à ce dispositif pour la période 1er septembre 2023 au 31 août 2026, ainsi que la création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2e classe à temps complet.

Le conseil municipal a approuvé la cession de trois terrains, situés route de la Calmette à Luc sous l’école Jacques-Prévert, de superficies respectives d’environ 394 m², 440 m² et 653 m², au prix de 100 €/m².

Dans le lotissement de La Primaube Basse, le conseil municipal a accepté le transfert de propriété dans le domaine privé communal des parcelles cadastrées d’une superficie de 3192 m², du réseau d’éclairage public et des équipements communs (trottoirs…) à l’euro symbolique.

Le conseil municipal a également approuvé les modifications de l’aménagement du temps de travail dans la collectivité. À savoir : 40 heures hebdomadaires avec 25 jours de congés et 27 jours d’ARTT par an pour un temps complet ; 36h15 hebdomadaires avec 25 jours de congés et 7 jours d’ARTT par an pour un temps complet, 35 heures hebdomadaires avec 25 jours de congés et pas d’ARTT, 1 607 heures annuels avec 25 jours de congés et pas d’ARTT.

Le conseil municipal a approuvé la désignation des membres de la commission de contrôle de la liste électorale : Marie-Paule Lacaze (en tant que conseillère municipale), Jean-Paul Espinasse (en tant que délégué de l’administration) et Viola Schlosser (en tant que déléguée du président du Tribunal Judiciaire).