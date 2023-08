La Loubière. Le bulletin municipal est arrivé

Le numéro 62 du bulletin municipal a été distribué dans les boîtes à lettres de tous les foyers de la commune de La Loubière.

La municipalité informe ainsi les habitants de l’ensemble des travaux réalisés et envisagés. Les travaux d’embellissement des villages et les travaux de sécurisation sont évoqués. Les deux projets majeurs, en cours de réalisation ou prochainement engagés concernent la maison Bertrand où trois appartements seront proposés en location et la salle d’animation des Épis qui sera prochainement indisponible en raison de travaux de restauration et de mise en place de panneaux solaires.

La municipalité annonce aussi le déplacement du deuxième bureau de vote du village de La Loubière à la salle des Épis. Comme de coutume, l’ensemble des associations communales rendent compte de leurs activités, bilans et projets ainsi que l’école communale et la garderie. Pour la partie magazine, relevons la présentation de l’oiseau emblématique du Comtal, le Touroulis et une présentation de chacun des villages composant le territoire communal.