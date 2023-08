Decazeville. Les associations de la ville dans les starting-blocks de la rentrée

Pour de nombreux sports à Decazeville (comme ailleurs), l’intersaison n’est pas si calme que cela car il faut préparer la rentrée.

Bientôt un nouveau coach pour le Tennis club. À la fin de la saison 2022-2023 et du tournoi d’été (notre photo) qui a connu un joli succès, Yohan Brun l’entraîneur général du Tennis club Firmi-Decazeville, occupé par de nombreuses activités, a souhaité prendre un peu de recul. Yohan a été très apprécié par le club ainsi que par les licenciés, notamment les jeunes qu’il a fait progresser. Les dirigeants ont lancé un appel à candidature et ont reçu trois réponses. Le choix va s’effectuer dans les tout prochains jours.

On recrute au Roller hockey. Avec la mise à disposition du Laminoir II, les hockeyeurs vont retrouver leur antre dans la zone du Centre. L’équipe des "Gueules Noires", qui évolue en nationale IV, recrute des joueurs et joueuses, à partir de 17 ans, débutants ou confirmés, notamment un gardien de but. L’équipement complet est fourni pour la gardienne ou le gardien de but, prêt de l’équipement pour les autres joueurs. Le roller hockey loisir reprendra début septembre. Contact apr téléphone au 06 11 88 20 25 ou par mail marct12@free.fr

Le tennis de table dans les starkings blocks. Le Tennis de table decazevillois va reprendre ses entraînements au gymnase du collège Ste-Foy, le mardi et le vendredi. Le club recrute des jeunes et moins jeunes, débutants ou confirmés, filles et garçons. La ligue d’Occitanie a informé le TTD que la région a dépassé les 10 000 licenciés de pongistes. Renseignements pour pratiquer le tennis de table à Decazeville : 06 87 93 48 58 ; thierry.bras@neuf.fr

Le sport boule à la diète. Les Amateurs boulistes decazevillois ont dû annuler le challenge Cantos, faute de candidats (le département du Lot a dû lui aussi annuler certains rendez-vous).

Néanmoins, des joueurs locaux prennent part à des concours. Jean-Marie Julien par exemple, associé au Viviezois Antoine Rambaut, a participé à des épreuves dans l’Ardèche et partent jouer à Brive (Corrèze). Mais on s’aperçoit que la "lyonnaise" est un sport qui vieillit, du moins dans notre département.

Prochain concours dans le Bassin : Viviez, le 3 septembre.