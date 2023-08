Originaire de Sainte-Radegonde, Samuel Capus voit la vie en rose avec Bigflo & Oli, à Toulouse

L'Aveyronnais Samuel Capus (à droite), directeur associé de Bleu Citron, compose ce qu'il appelle "Le big four", avec Jean-Nicolas Baylet, directeur général du groupe Dépêche, et les frères Ordonez, Florian et Olivio. Ils organisent la deuxième édition du Rose festival, à Toulouse, du 1er au 3 septembre.

Laurent Dard