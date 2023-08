Campagnac. Un beau concert dans la chapelle de Canac

Dimanche 13 août le duo Beluga s‘est produit dans la chapelle de Canac. Organisé par la municipalité, ce concert a permis d’entendre d’anciens chants de femmes troubadours, poètes perses, des polyphonies de la chrétienté médiévale et des complaintes séfarades. Le duo composé d’une chanteuse, Céline Mistral, et d’un musicien multi-instrumentiste, Fred Montels, a enchanté le public par la diversité des œuvres interprétées.

Le concert a débuté à 18 h avec un chant, sans micro, accompagné d’une cornemuse et immédiatement la voix de Céline s’est imposée et grâce à la qualité acoustique de la nef, la puissance de sa voix a atteint une clarté et un niveau impressionnants. Céline a suivi un cursus de conservatoire en chant lyrique, et en parallèle elle a exploré différents répertoires de musiques traditionnelles. Son expérience du spectacle de rue lui révèle l’importance de l’accroche avec le public et de l’expressivité. Dans la rue, elle développe sa puissance vocale, sur scène elle travaille sa voix en nuances et effets pour un bel équilibre vocal. Les morceaux se succèdent soit en duo, accompagnés d’instruments anciens comme la nickelarpa (sorte de vielle à cordes frottées) soit en solo a cappella, éventuellement rythmés par un tambourin. L’entente entre les deux artistes est parfaite.

Fred Montels de son côté mélange les styles : musique traditionnelle à danser, polyphonies méditerranéennes, polyphonies chantées de la Chrétienté médiévale, étude sur les troubadours…

Le concert s’est terminé à 19 h 30 et le public a profité d’une heure trente de bonheur. Les applaudissements se sont prolongés réclamant un morceau supplémentaire. Une belle soirée.