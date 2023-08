Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un moment de dépaysement pour nos têtes grises

Dans la continuité des rencontres interétablissements, les animatrices de l’Ehpad Étienne-Rivié et de l’Ehpad d’Espalion ont organisé récemment une journée pique-nique préparé par les cuisiniers des établissements.

22 personnes ont participé à cette journée de rencontre, après avoir repris des forces avec le copieux repas, ils sont allés faire un "voyage" en petit train autour du canyon de Bozouls d’une durée de 45 minutes Une journée ponctuée de sourires et de partage. Le but de ces rencontres est de créer du lien. Après cette journée bien remplie et une dernière collation, tout le monde a regagné son établissement respectif, en souhaitant renouveler très vite de nouvelles rencontres.

Merci aux organisateurs pour cette belle initiative ainsi qu’à l’office de tourisme et au chauffeur du petit train pour sa gentillesse et sa disponibilité.