Du monde au quine estival du SI

Jeudi soir 10 août, à Grand-Vabre, le syndicat d’initiative organisait un quine estival, une première pour l’association.

Cette animation a rencontré un vif succès, la salle était comble avec quasiment 200 personnes présentes. Parmi elles, des gens d’ici bien sûr, mais aussi beaucoup de vacanciers. Une large publicité et des lots de qualité ont assurément contribué à la réussite de cette soirée. L’heureuse gagnante du 1er lot, un bon cadeau de 500 € pour un séjour ou un voyage est Nadia Goudy de Sénergues. Le 2e lot, une plancha a été remportée par Simone Laquerbe d’Almont-les-Junies. Merci à tous les participants, aux nombreux partenaires et adhérents qui ont offert des lots et aux bénévoles de l’association.

Finalement, un quine en pleine période estivale et un jour de semaine peut attirer la foule, c’est donc, pourquoi pas, une expérience à renouveler.