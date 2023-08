Ou quand une star du 7e art venait se ressourcer sur l'Aubrac.



Au cœur de l’Aubrac, à quelques encablures du Cantal, le petit village de Cantoin – environ 300 âmes –, n’a pas vraiment l’habitude d’être sous le feu des projecteurs. On en connaît surtout son musée qui présente tout de même la plus grande collection de cornemuses du monde (!) ou encore son éleveur Timothée Cros, récemment grand maître du célèbre jeu "Les douze coups de midi" présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Certains se souviendront également des passages d’Alain Peyrefitte, ministre de l’Éducation sous De Gaulle ou encore de la Justice sous Giscard-d’Estaing, dont la famille possédait une propriété dans la commune. Mais plus surprenant et plus scintillant, si l’on peut dire, le village a surtout accueilli en son temps une véritable icône du 7e art français !

Vines, ravissant hameau

En la personne de… Mireille Darc. Après avoir illuminé le public français dans "Le Grand Blond avec une chaussure noire" – qui a oublié cette robe noire, laissant apparaître une magnétique chute de reins ? –, elle deviendra une véritable icône populaire dans les années 1960-1970 en partageant sa vie avec un certain Alain Delon. Et si le couple fut toujours connu pour sa résidence à Douchy dans le Loiret, Mireille Darc avait aussi l’habitude de venir en villégiature à Cantoin. Et plus précisément à Vines, un ravissant hameau de caractère. En toute discrétion et loin des regards indiscrets de photographes, elle y a passé de nombreux étés. Tout en laissant une trace indélébile pour les plus anciens de la commune ayant côtoyé cette égérie du 7e art à la française.

Mireille Darc s’est éteinte en 2017 à l’âge de 79 ans.