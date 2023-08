Campagnac. Le Panier du Causse fête les fromages

Dernièrement, le Panier du Causse a rassemblé beaucoup de monde pour la fête du fromage qui a lieu chaque année.

Elle a réuni 8 producteurs de fromages ainsi que quelques producteurs de vins locaux et de miel. La soirée, commencée à 18 h 30, était animée par les Musicaïres de Séverac et un nombreux public s’est pressé devant les différents stands pour déguster les produits présentés.

Le ciel était assez maussade et la température fraîche pour un début août. Le récent aménagement d’un hall vitré a permis d’accueillir plus de 450 convives qui se sont régalés d’un repas aligot, melon, farçous, yaourt de brebis, fromage et glace maison.

Le Panier du Causse a confirmé son succès et il faut remarquer qu’en période estivale (jusqu’à fin août) il est ouvert tous les jours sans exception et en continu de 8 h 30 à 20 h.

Une belle opportunité pour retrouver les produits locaux distribués en circuit court.