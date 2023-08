Campagnac. Le village à l’heure hispano-colombienne

Récemment, c’était soirée flamenco à Campagnac ! Le groupe Arena Negra s’est produit devant un public très nombreux et la salle des fêtes était comble. Cela fait plusieurs années que ce groupe vient quasiment chaque année à Campagnac, précédé de sa réputation pour la qualité de ses prestations. Formé du chanteur guitariste Sebastien Tiano, de l’enfant du pays Hugo Piris au violon, trompette et mandoline et de Miguel Fernandez à la percussion, il était magnifiquement complété par Fiona Peto, danseuse de flamenco. Le concert a débuté à 21 h et Sébastien a commencé en solo, prenant soin d’expliquer chaque morceau avec ses origines et les légendes qui lui sont rattachées. De nombreuses interprétations étaient d’origine colombienne mais aussi sévillane. Chaque morceau a été applaudi avec conviction par un public conquis par les performances des trois instrumentistes. Après l’exécution de quelques morceaux, Fiona, la danseuse de flamenco, est enfin entrée en scène avec une très belle robe et a commencé ses claquements de chaussures de plus en plus rapides : le zapateo. À se demander comment on peut arriver à une telle vitesse et un rythme aussi parfait. Mais les jambes ce n’était pas tout car une évolution de danse gracieuse complétait ces performances de percussion. Plusieurs prestations avec à chaque fois une nouvelle robe nous ont été présentées et à chaque fois le public en redemandait. Enfin Hugo a invité son père, Richard Piris, présent dans le public, à venir sur scène pour interpréter un morceau adapté par ce dernier d’une mélodie entendue au Maroc. Son instrument, un oud, possède 5 cordes doubles et une simple et il a une sonorité particulière. La mélodie assez complexe mais mélodieuse a inspiré Fiona qui a abandonné ses chaussures pour improviser une danse pieds nus à la marocaine. Vers la fin du spectacle, elle est descendue danser dans le public qui a été ravi de cette proximité complice.

Au salut final ce fut une véritable standing ovation et le public debout a longuement applaudi le groupe. Vraiment un très beau spectacle.