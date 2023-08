Luc-la-Primaube. Les rugbymen entre petits et grands travaux d’été

Avant que ne débute la nouvelle saison de Lévézou Ségala Aveyron XV, un grand nettoyage de la salle de musculation du club, route de Cassagnes à La Primaube s’imposait.

Dirigeants et joueurs ont mis la main à la pâte. Merci à Lionel, Bastien et Quentin pour cette initiative. Les autres utilisateurs de la salle peuvent les remercier et s’en inspirer pour les prochaines fois.

Durant ces vacances d’été, lors du "Challenge LSA XV autour du monde", supporters, joueurs, dirigeants, éducateurs, ont mis en avant les couleurs du LSA XV lors de leurs voyages (Europe, Australie, Corée, Philippines, Guadeloupe, République dominicaine…) en transmettant des photos sur le site du club et ainsi contribué au rayonnement international du club.

C’est la liste la plus longue de l’intersaison et celle dont le club peut être probablement le plus fier. En effet, ils sont plus de 50 joueurs seniors à rester fidèles au club. Pour certains, ils sont là depuis toujours ou presque, pour d’autres, ils ont goûté au LSA XV et y sont maintenant attachés. Grâce à eux, l’encadrement technique du groupe senior peut travailler dans la continuité du travail effectué les saisons précédentes.

LSA XV débutera sa saison 2023-2024 pour la 9e année consécutive en Fédérale 2 par un déplacement à l’US Canton d’Alban le 17 septembre avant de recevoir la JO Pradéenne Conflent Canigou le 24 septembre. Le derby aveyronnais contre SO Millavois étant programmé le 18 novembre sur le stade municipal de La Primaube.