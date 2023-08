Laissac-Sévérac l'Église. Quine et journée commerciale de l’Ucal

Dans le cadre des festivités d’été de Laissac, l’Ucal, l’Union des Commerçants et Artisans du Laissagais, invite la population à deux évènements qui feront du bien à son pouvoir d’achat. D’abord, le grand quine de l’été qui aura lieu au centre administratif le jeudi 17 août à partir de 20 h 30 où seront mis en jeu plein de bons d’achat à dépenser dans les boutiques laissagaises, des amiKdos, un vélo électrique, des places de concert, des repas au restaurant, etc… Une soirée durant laquelle plus de 3 000 € de lots seront à gagner. Le lendemain, le vendredi 18 août, c’est la désormais incontournable "Journée du Commerce Laissagais" qui prendra le relais. De 10 h à 18 h, place Roland-Saules, vos tickets de caisse du jour vous permettront de participer au tirage au sort et éventuellement, de gagner 10€, 20€ ou 50 € de bons AmiKdo à retirer sur place ! 2 000 € seront mis en jeu et, bien sûr, tout le monde pourra également profiter des nombreuses bonnes affaires et actions commerciales valables uniquement ce jour-là dans les commerces de l’Ucal… La journée se terminera en musique aux terrasses des bars et restaurants du village pour la dernière soirée "terrasses en fête" de la saison.