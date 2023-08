Onet-le-Château. Astronomie : retour sur les nuits des étoiles organisées par Andromède 4A

Dans le cadre des nuits des étoiles, l’association castonétoise Andromède 4A proposait 2 nuits de découverte et d’observation de la voûte céleste, de ses étoiles et en particulier ses perséides.

Une première manifestation a eu lieu le vendredi 11 août à Sévérac-l’Église, où 80 personnes ont pu profiter de la magie du spectacle.

Le lendemain samedi 12 août, ce sont environ 150 personnes qui se sont retrouvées aux Costes Rouges, pour un autre spectacle féerique et magnifié par le fait que la municipalité (que l’association remercie) avait pour l’occasion, mis hors service, l’éclairage public sur le site concerné.

C’est ainsi qu’a pu être observé, entre autres, le passage de la station spatiale Chinoise (lors des deux soirées), mais aussi un train de satellites Starlink (Elon Musk). Pour celles et ceux qui sont restés après 23 heures, ils ont pu également admirer Saturne et ses anneaux et la galaxie d’Andromède. Durant toute la soirée, les responsables d’Andromède étaient à la disposition des participants pour répondre à leurs nombreuses questions et pour donner les explications nécessaires concernant les observations réalisées aux télescopes… pour un moment de partage annuel, la tête dans les étoiles et l’esprit hors du temps.