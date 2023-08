Laguiole. Nouveau lotissement, nouveau concept

La dernière séance du conseil municipal s’est ouverte par l’accueil de Florence Delas, recrutée au poste de responsable administratif.

Viabilisation du lotissement des Oules. En continuité des actions engagées en matière d’attractivité, les élus lancent un lotissement innovant : le lotissement des Oules. Les 5 lots du marché de viabilisation mis en appel d’offres sont attribués : 513 010,85 €.

Le lotissement se composera de 12 lots dont 2 destinés à de l’habitat partagé/alternatif pour répondre aux besoins d’accès au logement des saisonniers/nouveaux arrivants. Les acquéreurs intéressés doivent contacter R. Auberty au 05 65 51 26 30.

Le conseil acte la clôture administrative du budget "Lotissement du Frêne".

Défense du nom. Le maire est autorisé à engager le recours à l’encontre de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 14 juin 2023 rejetant l’action de la commune à l’encontre de la société Actiforge.

Conventions occupation de bureaux. Suite au déménagement des services de la CCACV au PMS, les bureaux libérés au 6 rue du Faubourg seront répartis entre l’OT et le PNR moyennant loyer et participation aux frais.

Convention occupation du domaine public. Par convention, M. Aureglia, Shiva mushing est autorisé à s’implanter temporairement plus à l’écart des habitations à la station du Bouyssou avec un meilleur confort des animaux.

Subventions. Afin de permettre au club de quilles d’organiser une manche nationale en 2024, et pour donner suite à l’inscription budgétaire de travaux d’aménagement du site quillodrome/hall polyvalent, le Maire est autorisé à demander les subventions auprès des financeurs.

Les travaux d’un montant de 40 000,00 € bénéficieront à l’ensemble des associations utilisatrices du site.

Les élus valident les plans de financement : sauvegarde des ponts de Malgazet et de Rocagel (DETR de 50 % soit 8 078,75 €), mise en sécurité de l’Immeuble "Boucher" (25 % de DETR soit 105 262 € qui s’ajoutent au fonds friche déjà acté pour 232 938 €). Objectif de la réhabilitation : 3 T3 et la possibilité d’un local commercial.

Rapport d’observations définitives. Le rapport de Chambre Régionale des Comptes et la réponse de la CC ACV pour les exercices 2016 et suivants sur les maisons de santé (enquête nationale sur l’accès aux soins de premier recours) ont donné lieu à débat. Le Conseil Municipal reste mobilisé autour de la santé et attentif au fonctionnement de nos Maisons de santé.

Après lecture de deux courriers l’un relatif aux nuisances sonores à la zone artisanale et l’autre au positionnement d’une activité économique, le maire informe des animations estivales et de l’avancée des travaux rue de l’Église.

Il clôt la séance en félicitant les trois entreprises laguiolaises qui figurent au Top 10 des entreprises les plus visitées d’Occitanie (Observatoire Entreprise et Découverte) et salue le dynamisme collectif qui porte la valorisation de nos savoir-faire.