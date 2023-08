Lassouts. Quine à carton plein pour Rouergue-Androna

Le quine de l’association Rouergue-Androna a tenu toutes ses promesses. Une salle comble, des joueurs attentifs et nombreux, avec une organisation impeccable de l’équipe d’Anne Verlaguet-Souliès administratrice de l’association. N’oublions pas l’espace bar qui a permis une petite pose au milieu de l’après – midi et a offert à la dégustation d’excellents gâteaux (tartes, fouaces, cannelés…) gracieusement offerts par des amis de l’association. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé au succès du quine : Associations et commerçants du village et d’ailleurs, et aux nombreux donateurs qui nous ont généreusement fourni des lots importants et variés. Félicitations aux gagnants des nombreux lots (télé, jambon, gâteau à la broche, couteaux de Laguiole…) et merci à tous les "quineurs" pour l’aide qu’ils apportent, à travers leur participation à ce quine, aux actions sanitaires de Rouergue-Androna sur l’île de Madagascar.