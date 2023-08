Saint-Amans-des-Cots. Vive les brocantes vide-greniers de l’été

Les brocantes-vide-greniers ont toujours beaucoup de succès. Plus d’une centaine d’exposants, villageois, professionnels ou amateurs parfois venus de loin, ont envahi les rues du village qui se sont animées. Le soleil présent a attiré les chineurs qui ont pu s’attarder autour des stands proposant divers objets, meubles et bibelots, mais aussi vêtements et textile sous toutes ses formes ou juste prêts à se laisser tenter sur un coup de cœur. Le Grenier de Cathy, place de la Croix qui propose tout au long de l’année des meubles anciens, des bibelots, de la vaisselle et de nombreux objets anciens en tous genres a attiré beaucoup de monde.