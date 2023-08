Aveyron : dernier jour de casting ce vendredi pour le film de Julie Gayet

Jeudi 17 août, des Aveyronnais sont venus à Villefranche-de-Rouergue des quatre coins du département pour participer au casting du film de Julie Gayet. Celui-ci se poursuit ce vendredi.

Tout au long de la journée, de nombreux amateurs de cinéma se sont présentés auprès de l’équipe chargée des castings de France Télévision. La production souhaiterait atteindre les 300 figurants pour le tournage du film de Julie Gayet, sur la vie d’Olympe de Gouges. Ce dernier se déroulera du 26 septembre au 24 octobre, à Villefranche et Lectoure, dans le Gers.

Maxime est venu de Rodez, accompagné de sa mère Émilie, qui s’est aussi prêtée au jeu du casting. "Je suis étudiant en section audiovisuelle au lycée et plus tard je souhaite devenir acteur", appuie le jeune homme. "Participer à un tournage cinéma, c’est une chouette expérience". Patrick avait déjà participé au tournage Netflix de la série "All the light we cannot see", l’été dernier. "C’est bien que Villefranche accueille ces plateaux cinéma pour mettre en avant le patrimoine de la bastide", se réjouit le quadragénaire. "Ça attire du monde est fait vivre le territoire".

Costumes sur mesure

Certains en sortant de l’entretien ont reçu des consignes. "Je ne dois pas me raser la barbe jusqu’à fin septembre. Ça va commencer à gratter", s’amuse Olivier. Chaque candidat a été mesuré minutieusement de haut en bas.

"On va ensuite transmettre ces données aux couturières pour qu’elles réalisent les costumes des figurants sur mesure", indique Sophie Nardone, directrice de casting. "On a pas mal de retours pour ce premier jour. On est au cœur de l’été donc il y a moins de monde sur place avec les vacances, mais le tournage va arriver très vite. On ne peut pas perdre de temps et attendre la rentrée". Ce vendredi, le casting de figurants se poursuit à l’ancienne CPAM, 27 allée Aristide Briand, de 10 heures à 18 heures.

"La production recherche des figurants hommes et femmes de 16 à 60 ans. Des critères physiques sont exigés par la production, pour que les figurant.es correspondent aux critères du XVIIIe siècle : les tatouages (sourcils, cou, bras, décolleté, jambes, visages) et autres piercings ne doivent pas être visibles. Aucune expérience de figuration n’est requise. Pour les artistes, veuillez nous communiquer votre CV". Pour la rémunération, le tarif d’une figuration s’établit à exactement 94,94 euros brut pour 8 heures de travail.