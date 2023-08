Football : les clés du match Laval-Rodez

Rodez se déplace à Laval, samedi 19 août à 19 heures, sans Éric Vandenabeele et Kévin Boma. Et peut-être sans Clément Depres.

Pour son premier match de la saison face à une équipe qui devrait jouer le maintien, comme lui, le Rodez Aveyron football se déplace à Laval avec un groupe classique. Éric Vandenabeele, gravement blessé à la cheville en ouverture de championnat, et Kévin Boma, opéré aux adducteurs en fin de saison dernière, seront absents pour la rencontre.

Cette semaine, l’attaquant ruthénois Clément Depres s’est longtemps entraîné seul, après avoir pris un coup lors d’une séance, d’après son entraîneur. S’il est présent dans un groupe de 19 pour samedi soir, sa présence sur la feuille de match est incertaine.

Pour le Stade lavallois, difficile d’imaginer pire début de saison niveau blessures. Ce n’est d’ailleurs pas son dernier match, à Troyes (défaite 3-1), qui va contredire ce constat. Titularisé dans les trois de derrière par son entraîneur, Olivier Frapolli, comme lors de la première journée et des matches de prépa, Peter Ouaneh a été victime d’une lésion aux ischios et ne sera donc, évidemment, pas de la partie samedi soir. Le défenseur congolais n’est pas le seul à être dans ce cas-là en Mayenne. Ils sont six… Dont une majorité de milieux de terrain, et pas des moindres ! À commencer par Antonin Bobichon et Edson Seidou, deux titulaires quasi indiscutables. Jordan Adéoti n’est, lui, pas toujours dans le onze, mais son absence contre le Raf n’en est pas moins délicate, tant il compte aux yeux de Frapolli, notamment en sortie de banc. À noter également les forfaits de longue date de Ryan Ferhaoui et de François-Xavier Fumu-Tamuzo… Bref, un véritable casse-tête pour le coach lavallois !

Les groupes

Les 19 Tango qui composent le groupe de cette 03ème journée face à @OfficielRAF ! ?

\u25b8#LAVALRAF pic.twitter.com/FGHxiof2dt — Stade Lavallois (@stadelavallois) August 18, 2023