Nous serions moins productifs au travail à un moment précis de la semaine, et c'est scientifiquement prouvé !

(ETX Daily Up) - Des chercheurs américains ont mené l'enquête pour déterminer s'il existe un jour et un horaire dans la semaine où nous sommes susceptibles d'être moins efficaces au travail. Verdict : c'est bel et bien le cas !

La procrastination, tout le monde connaît ou presque. Car même les personnes ultra-bien organisées qui détestent remettre l'exécution d'une tâche à plus tard, connaissent parfois quelques petites baisses de régime lorsqu'elles sont au travail. Il existerait d'ailleurs un moment de la semaine particulièrement propice à cette démotivation : le vendredi après-midi ! Si cette information n'a rien de très étonnant en soi, elle a toutefois fait l'objet d'une étude sérieuse publiée dans la prestigieuse revue Plos One. Le but de cette recherche était de mieux cerner les facteurs de productivité au travail afin d'identifier les formules à mettre en place pour favoriser le bien-être des employés et booster leurs performances, à l'instar du travail hybride ou de la semaine de quatre jours.

Pour mener l'enquête, les chercheurs américains de l'université Texas A&M School of Public Health (États-Unis) ont procédé à l'examen minutieux de données relatives à l'utilisation de l'ordinateur telles que la vitesse de frappe sur le clavier, les fautes de saisie ou encore l'activité du curseur de la souris. Au total, les scientifiques ont recueilli les données de 789 employés travaillant dans une grande entreprise texane pendant deux ans, entre le 1ᵉʳ janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Ils ont ensuite passé au crible l'usage de l'ordinateur de chacun des participants, d'abord en s'intéressant aux jours de la semaine, puis dans un deuxième temps en se focalisant sur les différents moments de la journée.

Bilan des courses : les performances des employés chutent considérablement l'après-midi, en particulier le vendredi. "Les employés sont réellement moins actifs et plus enclins à commettre des erreurs l'après-midi et le vendredi, le vendredi après-midi représentant le point le plus bas de la productivité des travailleurs", résument les chercheurs dans un communiqué.

Fautes de frappe plus fréquentes, diminution du nombre de mots tapés au clavier, moins de mouvements de souris ou de défilements sur l'écran... Autant d'indices qui confirment que les employés ont tendance à moins utiliser leur ordinateur quelques heures avant de partir en week-end. Au moment où nous publions ces lignes, il se peut d'ailleurs que vous soyez précisément en train de vivre cette situation et que vous vous apprêtiez à éteindre l'écran de votre ordinateur d'une minute à l'autre !