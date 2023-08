Aveyron : ces nouvelles épiceries qui deviennent les vitrines du "consommer local"

Un nouvel exemple à Baraqueville où une demi-douzaine producteurs locaux se sont associés pour tenir boutique.

Tout le monde connaît Steffan Fraysse et son pain du Serayet fidèle aux traditions anciennes. Depuis le mois de mai, il a ouvert son local du 43 avenue du Centre, à d’autres producteurs qui partagent les mêmes valeurs que lui, à savoir la confection de produits de qualité et issus d’une agriculture raisonnée et locale. Une nouvelle tendance en Aveyron.

Ils sont majoritairement cinq avec lui à y déposer le fruit de leur travail : Jonathan Plassant y vend les œufs de sa ferme de Colombiès, Gérald Rebours de La Fayette propose des légumes et monte parfois un stand extérieur, Yohan Nattes apporte du fromage bio depuis Sanvensa et enfin, Cécile Ambrosi y présente de l’huile, des confitures ou encore des infusions. Cette dernière est, en plus, la commerçante du groupe puisque c’est principalement elle qui vous recevra lorsque vous passerez par la boutique située à côté de la laverie du rond-point.

Au-delà des denrées de ces cinq producteurs aux circuits courts, on peut, ici, en trouver d’autres qui s’inscrivent dans la même lignée qualitative.

La bière de Baraqueville brassée par la Microbrasserie Origine y est présente mais aussi des sirops, des savons, de la farine ou d’autres aliments qui sentent bon le Ségala. Et ce n’est peut-être pas fini, car ces cinq-là sont en quête d’autres confrères pour étoffer leurs rayons.

La boutique est ouverte le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 30.