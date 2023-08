Aveyron : La Strada de Decazeville, un vrai succès au box-office culturel

L’équipement de la zone du Centre est devenu un acteur majeur de la culture cinématographique locale et départementale, mais pas seulement.



Fort de sa capacité à projeter de la 3D, des blockbusters, des films d’auteur, des films de jeunesse… à accueillir régulièrement des expositions, des personnes importantes du cinéma et à organiser des évènements spéciaux (ciné-club, ventes d’affiches, concours de courts métrages…), le cinéma La Strada est devenu un véritable cocon culturel pour la ville et même pour le département. La Strada fait partie de l’organisation VEO, réunissant une quinzaine de cinémas du sud de la France. Le directeur du cinéma decazevillois Arnaud Segons, travaillant depuis 30 ans au cinéma à Decazeville, et Thomas Fourgous, employé passionné, partagent le travail minutieux qu’ils effectuent ici.

En premier lieu, il est question de faire un choix entre toutes les propositions de films au niveau international. Les blockbusters étant les films les plus demandés (Marvel, Warner…), le cinéma s’assure toujours de pouvoir les diffuser dès leur sortie (sortie nationale). Cet été ne fut donc pas une exception avec la sortie de Barbie des studios Warner, Oppenheimer de Christopher Nolan ou encore le film Gran Turismo.

Les films primés de tous ls festivals

Le cinéma tient également à diffuser tous les films d’une même saga et chaque année La Strada projette les films récompensés du festival de Cannes, de la Mostra de Venise ou même des Oscars américains. En tant que cinéma d’Arts et Essais, les films d’auteur sont également projetés et le cinéma s’évertue aussi à proposer une programmation pour le jeune public avec notamment le programme de l’Écran enchanté. Arnaud Segons explique comment le choix se fait. « Nous nous appuyons sur les critiques comme Télérama, les Cahiers du cinéma ou le Masque et la Plume. L’équipe visionne aussi les bandes-annonces pour dénicher les pépites à voir. »

Une fois que le choix est fait, le cinéma s’assure de la réception des films et contacte les distributeurs pour se faire fournir une copie du film choisi. L’équipement décide de demander le film dès sa sortie ou trois semaines après. Si c’est en sortie nationale, le distributeur définit le nombre de diffusion que La Strada peut choisir de prolonger.

"Travail d'équilibriste"

La programmation est effectuée par le directeur et les employés qui en sont chargés. C’est un travail d’équipe et de passion où chacun peut apporter son expérience du cinéma, comme Thomas Fourgous l’explique, après avoir vu des films ailleurs dès leur sortie, il peut proposer à l’équipe de le recevoir dans un second temps à La Strada. « La programmation est un travail d’équilibriste et un puzzle car il faut faire un choix parmi une vaste sélection en prenant en compte le nombre de salles du cinéma et la durée de chaque film », décrit Thomas.

En effet, après le choix et la réception, il faut mettre en place le programme de la semaine en prenant en compte chaque paramètre à respecter (horaires, nombre de diffusions, durée des films…). En plus de tout ce travail autour de la culture cinématographique, Arnaud Segons s’occupe aussi des expositions de diverses natures (photos, peinture, dessins…) pour mettre en avant des associations artistiques du secteur.