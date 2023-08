Espalion. Une forte affluence !

Du monde, beaucoup de monde ! Des Espalionnais, mais aussi des habitants des villages voisins et des vacanciers dont beaucoup sont originaires du pays. Il faut se montrer patients et faire la queue dans les commerces et aux étals des producteurs de fruits et légumes, chez le poissonnier… C’est aussi l’occasion de retrouver des connaissances ou des amis d’enfance que l’on n’avait pas vu depuis pas mal de temps. On discute, on va boire un verre dans un café voisin. La cité vient de connaître durant ces quinze derniers jours, ses plus gros marchés de l’année !