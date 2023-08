Réquista. L’agneau du terroir fait toujours recette

Depuis plus de 26 ans, l’association Fête de la Brebis organise au mois d’août une soirée à destination du grand public autour d’une dégustation d’agneau grillé du terroir. Le prix attractif de 11 € donne droit à une salade composée de pomme de terre, agneau grillé, roquefort et dessert. Cette soirée est un rendez-vous estival que personne ne saurait manquer et qui satisfait les nombreux touristes en place dans la région.

Cette animation, la deuxième après la fête de la brebis du 1er dimanche de juin, programmée chaque année le deuxième vendredi du mois d’août a connu un grand succès avec une moyenne de 250 gr d’agneau consommé par personne. Une soirée réussie qui s’est clôturée avec l’Accordéon Club Réquistanais qui a fait danser jusqu’à tard dans la nuit. Merci aux bénévoles pour la préparation de la manifestation mais aussi à tous les convives présents. L’association vous dit : l’année prochaine !