L'inquiétude grandit pour Juliette, une randonneuse rémoise disparue dans les Pyrénées depuis le 16 août

La jeune femme de 25 ans partie en randonnée dans les Pyrénéees-Orientales, doit rallier Banyuls-sur-Mer à Hendaye par le GR 10.

Plus de signe de vie de Juliette depuis le mercredi 16 août, une Rémoise de 25 ans partie randonner dans les Pyrénées-Orientales.

Selon nos confrères de L'Indépendant, la jeune femme projetait de rallier Banyuls-sur-Mer à Hendaye via les Pyrénées, en empruntant le GR 10 et en s'éloignant épisodiquement de sa route principale qu'elle a quittée le 16 août pour aller en direction du pic du Carlit par les Bouillouses. Elle n'a plus donné de signe de vie depuis.



Alertés ce samedi 19 août, les CRS de montagne des Pyrénées-Orientales ont publié sur leur page Facebook la photo de la jeune Rémoise en indiquant la zone de disparition ainsi que le contexte orageux du jour, donnée importante dans les massifs montagneux.

Réfugiée sous un arbre pour se protéger de l'orage le jour de sa disparition

L'Indépendant précise ainsi que le jour de sa disparition, Juliette a envoyé un message à l'une de ses amies pour l'informer que l'orage l'avait surprise avant son ascension et qu'elle s'était réfugiée sous un arbre.

Des moyens terrestres et aériens ont été déployés pour les recherches.

Toute personne disposant d'une information à son sujet est invitée à contacter les secours en montagne des Pyrénées-Orientales au 04 68 30 30 57.