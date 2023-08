Marcillac-Vallon. Stéphane Bérard en visite sur le territoire

La semaine dernière, Stéphane Bérard, conseiller régional a fait le tour de l’ensemble des communes de la communauté de communes Conques-Marcillac. "La proximité et le terrain ont toujours été l’ADN de la présidente Carole Delga, ainsi que des conseillers régionaux de sa majorité tout au long de ces dernières années" précise Stéphane Bérard qui a rencontré individuellement les élus de chaque commune pour échanger sur les attentes et les projets en cours localement. La visite des sites concernés par les projets et la présentation des nouveaux dispositifs d’accompagnements de la Région étaient également au programme de ces rendez-vous qui viennent en complément des rencontres et suivis des dossiers tout au long de l’année. Stéphane Bérard indique que ces rencontres sont aussi l’occasion de "mettre en pratique la proximité de l’ingénierie de la Région Occitanie représentée par les services instructeurs (Toulouse et Montpellier), mais aussi les Maisons de Région de l’Aveyron et le PETR Centre Ouest Aveyron, tous deux facilitateurs et proposant une expertise efficace et appréciable".