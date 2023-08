Campuac : la course d'obstacles déjantée "Avey'Run" revient le 5 août

La course d’obstacles insolite et déjantée fait son retour samedi 5 août à Campuac.

Pour cette nouvelle édition, Élodie et sa fine équipe ont concocté pas moins de quinze obstacles sur les 4 km de parcours. Des nouveautés seront à découvrir comme les lianes de Tarzan et surtout le Total wipeout. La règle du jeu étant de ne surtout pas se prendre au sérieux, le meilleur déguisement sera récompensé.

L’ouverture des inscriptions et de la buvette se fera à 14 h. Les enfants pourront s’échauffer à 15 h 15 avant le départ fixé à 15 h 30 pour la course des enfants de 7-9 ans, puis s’échelonneront celle des 10-13 ans à 16 h, l’échauffement des adultes à 16 h 30 pour prendre le départ à 17 h. Douche, qui peut s’avérer utile après le bain de boue, restauration, orchestre suivi d’une soirée à la salle des fêtes avec MRG Moussaka, Les Zun’s et l’autre, Fly Night et d’une paella géante au menu après tant d’efforts !