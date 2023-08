Espalion. Contes et gastronomie font bon ménage à Alayrac

Le coquet village d’Alayrac, qui domine Espalion et la vallée du Lot, était en fête samedi. Une fête réussie, malgré la canicule.

Jacques Dalmon, Julien Fontanié, Cédric Anglade et l’équipe de bénévoles du comité d’animation d’Alayrac avaient concocté un programme intéressant pour la fête locale. Les jeux en bois qui attirent généralement de nombreux pratiquants ont été quelque peu délaissés, en raison de la forte chaleur. En milieu d’après-midi, la balade contée au cœur du village, s’est transformée en conte, dans l’église. Une église restaurée, aux couleurs éclatantes, qui affichait complet. Le public a apprécié la fraîcheur du bâtiment et a écouté avec intérêt Yves Lavernhe qui a narré pendant plus d’une heure, avec beaucoup de verve, des histoires savoureuses à l’instar des veillées d’autrefois au coin du feu : les mésaventures pittoresques de Gasparou, du rabalaïre… entrecoupées de ritournelles où les spectateurs n’ont pas hésité à pousser eux aussi la chansonnette.

En fin de journée, alors que la température se faisait plus clémente, l’apéro au son de l’accordéon s’est longtemps prolongé, avant que les quatre-vingts convives prennent place autour des tables pour faire honneur aux moules-frites. Une fête sympathique et conviviale à laquelle ont participé de nombreux habitants du village et quelques visiteurs également.