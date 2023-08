Guerre en Ukraine : Pays-Bas et Danemark confirment leur volonté de livrer des F-16 à Kiev

La Russie a signalé la présence, dimanche, de drones ukrainiens dans quatre régions, blessant cinq personnes et conduisant à détourner des vols dans deux aéroports moscovites. Les régions russes de Koursk, Rostov et Belgorod, qui bordent l’Ukraine, ont constaté des frappes de drones et le ministère russe de la Défense a dit avoir intercepté dans la région de Moscou un drone ukrainien qui s’est ensuite écrasé dans une zone inhabitée. Des vols en direction des aéroports moscovites de Vnoukovo et Domodedovo ont été détournés. Les attaques de drones ukrainiens dans les régions frontalières et sur la capitale russe sont devenues courantes ces derniers mois.