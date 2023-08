Luc-la-Primaube. Le temps de la reprise est venu pour les seniors de LSA XV

Fini les vacances ! Le groupe seniors de Lévézou Ségala Aveyron XV a repris la route des terrains. Cela a commencé avec le traditionnel stage à Malet. Intégration des nouveaux joueurs, repas convivial avec les dirigeants, ateliers ludiques et joyeux au format "11 commandements"… Bref tout était réuni pour que cette reprise soit réussie. Merci à Cyril pour l’organisation du côté sportif et à tous les bénévoles pour l’aspect logistique et restauration. Désormais les choses sérieuses reprennent. Les entraînements sont programmés tous les lundis, mercredis et vendredis à La Primaube, en attendant les premiers matchs amicaux le samedi 26 août en fin d’après-midi à Cassagnes contre Saint-Affrique et le samedi 2 septembre après-midi à Espalion contre nos voisins de Decazeville. La reprise du championnat étant programmée le 17 septembre avec un déplacement à l’US Canton d’Alban. Pour la nouvelle saison 2023-2024, le groupe seniors va s’appuyer sur l’effectif actuel reconduit à 90 %, qui gagne en maturité au fil des saisons. 6 départs vers d’autres clubs sont à noter ainsi que 5 arrêts définitifs : Hugo Bouzinhac, Benoît Quarmouchi, Florian Routhe ainsi que Bastien Viala et Cyril Cransac. Ces départs et arrêts sont compensés par la montée de 9 juniors qui, au vu de leur riche saison, viendront rapidement renforcer les rangs des équipes 1 et 2, ainsi que par l’arrivée de quelques joueurs complémentaires.

Côté staff, quelques changements sont prévus dans l’équipe d’encadrement. Ce sont Frédéric Gil et François Giovannini qui étaient les entraîneurs de la montée du club en Fédérale 2 le 24 mai 2015, il y a déjà 8 ans. Ils seront assistés par un staff technique composé de Clément Augé et Cyril Clair qui reprennent les séniors. Armand Proietti, consultant mêlée, Julien Couderc, préparateur physique, Rémy Calmejane, consultant arbitre, Magali Caussanel et Nicole Cransac pour la partie administrative et Julien Gardelle pour la partie vidéo poursuivent tous l’aventure avec les seniors. Pour le suivi médical, les kinés Thomas Gauthier et Aurélien Brugié seront également appuyés cette année par Camille Chalet en tant que médecin. L’objectif sportif de cette saison est une qualification des 2 équipes pour les phases finales.