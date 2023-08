Dans l’ombre du box-office, les films proposés par Thomas Fourgous à La Strada Club rassemblent chaque mois un public "éclectique".

Thomas Fourgous, employé du cinéma decazevillois La Strada et véritable cinéphile, anime tous les derniers vendredis du mois La Strada Club, un ciné-club où il propose ses films coups de cœur. "Je choisis des films que nous n’avons pas pu passer, des films que j’ai pu voir à leur sortie et que j’ai beaucoup aimés." Les films présents sont marqués par leur originalité de ton et de thèmes mais aussi leurs nationalités. "J’essaye également de faire un rapprochement avec l’actualité, bien que le cinéma se soit toujours montré comme un reflet de notre époque."

Après la diffusion du film, une discussion se fait entre les spectateurs et Thomas, qui n’hésite pas à partager de nombreuses anecdotes liées à la création du film, à son développement, au tournage… Une vingtaine de personnes assistent chaque mois à La Strada Club, formant un "public éclectique que ce soit en termes d’âge ou de relation avec le cinéma".

Certains partagent même un peu de leur vécu

"Nous échangeons avec le public dans une ambiance conviviale, sur nos ressentis et impressions. Le film continue ainsi à vivre." Certains partagent même un peu de leur vécu, qui raisonne parfois dans les projections. Le passionné se rappelle notamment d’une mère de famille venue voir le film Close pour "comprendre et mieux accepter l’homosexualité de son enfant".

"Chien de la casse" ce vendredi

Vendredi 25 août, à 18 h 15, il animera la seizième séance de La Strada Club où sera présenté le film "Chien de la casse" réalisé par Jean-Baptiste Durand avec notamment l’acteur Raphaël Quenard (présent dans le film "Yannick" de Quentin Dupieux diffusé prochainement à La Strada). Un " véritable film sur l’amitié masculine" qui a retenu l’attention de Thomas : "Comme souvent dans la Strada Club, c’est un premier long-métrage qui est mis en avant. ‘Chien de la casse’ nous présente des personnages légèrement cabossés dans une histoire questionnant les relations amicales avec leurs déceptions, leurs vacheries et leurs moments forts, dans un environnement familier, un petit village paumé du sud de la France. Il met en scène un duo de jeunes acteurs magnifié, autant par l’écriture des dialogues que par leurs improvisations, prouvant ici, une fois de plus, leur avenir prometteur devant la caméra."